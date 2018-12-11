Томичам расскажут о «нейроарте» и «биоарте»

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг и пятницу, 13 и 14 декабря, в «Точке кипения — Томск» пройдут мастер-классы «Art&Science и концептуальное мышление: биоарт» и «Art&Science и концептуальное мышление: нейроарт» состоятся 13 и 14 декабря соответственно в «Точке кипения — Томск».

Мастер-классы, посвященные концептуальному и художественному мышлению в рамках технологического и научно-технологического искусства (art&science), будут состоять из теоретического блока, раскрывающего разные направления научно-технологического искусства на основе конкретных примеров, а также из заданий, направленных на рождение концепций проектов в области art&science.

Ведущая мастер-классов — Ольга Ремнёва, специалист по art&science, кандидат культурологии, искусствовед, арт-терапевт. Ольга также является со-куратором платформы TECHNE, заместителем начальника отдела художественных и междисциплинарных программ ГЦСИ-Москва, преподавателем Университета ИТМО, куратором Лаборатории «Культура будущего» и просветительского проекта «текст/text».

Первый мастер-класс, посвященный биоарту, состоится 13 декабря. Границы между естественным и технологическим, природным и искусственным становятся все более зыбкими. Современные биотехнологии позволяют трансформировать материю на самом глубоком уровне. Художники принялись активно осмыслять происходящие в биологических науках процессы, что сформировало достаточно радикальные практики биоарта. Биохудожник — это secundus deus, или «второй бог», предлагающий спекулятивные сценарии развития происходящих процессов и задающий их критическую рамку.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Второй мастер-класс, посвященный нейроарту, состоится 14 декабря. Сознание человека и то, что может являться сознанием у других живущих на планете видов, привлекает все больше художников.

Вооружившись современными нейротехнологиями и заручившись поддержкой ученых, они создают исследовательские проекты в области нейорарта. Попытка установить межвидовую коммуникацию с растением, управлять драматургией спектакля силой мысли, дать возможность людям с ограниченными возможностями здоровья творить при помощи современных технологий –– эти и другие сценарии предлагают зрителю нейрохудожники.

Оба мастер-класса пройдут в «Точке кипения — Томск» по адресу проспект Ленина, 26, второй этаж, с 19:30 до 21:30 13 и 14 декабря. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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