Чиновник осужден за хищение денег на подготовку умерших к погребению

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Северский городской суд признал виновным в мошенничестве начальника Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России и приговорил его к 3,5 года условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Подсудимый систематически похищал деньги, которые население платило учреждению за подготовку тел умерших к погребению. Ущерб составил 1,6 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

Чиновнику инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он признал вину и полностью возместил ущерб.

Тэги/темы: