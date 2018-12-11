В пятницу томичи увидят «Богиню весны» и «Галину Уланову»

В пятницу, 14 декабря, в Томске на пл.Ново-Соборной состоится церемония награждения победителей конкурса «Хрустальный Томск», сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции начальник управления культуры городской администрации.

В этом году участие в конкурсе приняли 21 российская команда и 9 зарубежных. 60 участников из России, Швейцарии, Китая, Малайзии, Белоруссии, Киргизстана, Сербии, Италии и Германии. Скульпторы работают над фигурами «Артемида северная», «Богиня Весны», «Сказочный олень». Китайцы и итальянцы совместно ваяют «Балерину Галину Уланову». Также томичи смогут увидеть сказочных персонажей: миньонов, Емелю, Жар-птицу многое другое.

«Еще два-три дня и мы увидим все это своими глазами. Скульптуры будут радовать нас до марта», — сказал Денис Шостак.

Финал конкурса и награждение победителей запланирован на 17:15.

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