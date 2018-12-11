В пятницу в Томске откроется каток под «Звездным небом»

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2018 // Фото: Vk.com/official_tomsk

В пятницу, 14 декабря, в Томске состоится открытия катка в переулке Томском под иллюминацией «Звездное небо», сообщил начальник городского управления культуры Денис Шостак.

Открытие катка площадью почти 1500 кв.метров состоится в рамках мероприятия «Елка-2018. Томск встречает Новый год». Каток будет работать по будням с 16.00 до 22.00, по выходным с 11.00 до 22.00. Здесь будет работать прокат коньков. Для взрослых час аренды составит 100 рублей, для детей — 50. На своих катках томичи смогут кататься бесплатно.

Кроме того, на территории катка будет размещенная ярмарочная торговля. Ежедневно с 13:30 до 15:00 на здесь будут проходить эстафеты, конкурсы, в том числе и хоккей в валенках.

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