В пятницу в Томске откроется каток под «Звездным небом»
11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/official_tomsk
В пятницу, 14 декабря, в Томске состоится открытия катка в переулке Томском под иллюминацией «Звездное небо», сообщил начальник городского управления культуры Денис Шостак.
Открытие катка площадью почти 1500 кв.метров состоится в рамках мероприятия «Елка-2018. Томск встречает Новый год». Каток будет работать по будням с 16.00 до 22.00, по выходным с 11.00 до 22.00. Здесь будет работать прокат коньков. Для взрослых час аренды составит 100 рублей, для детей — 50. На своих катках томичи смогут кататься бесплатно.
Кроме того, на территории катка будет размещенная ярмарочная торговля. Ежедневно с 13:30 до 15:00 на здесь будут проходить эстафеты, конкурсы, в том числе и хоккей в валенках.
Тэги/темы: