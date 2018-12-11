Томичей приглашают на Всероссийский день короткометражного кино

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующую субботу, 22 декабря, Томск присоединится к ежегодной всероссийской акции «День короткометражного кино», сообщают в пресс-службе обладминистрации.

В программе лучшие томские короткометражки, «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», а также мастер-классы по кинопроизводству.

«Так получилось, что помимо проведения официального смотра, Томск всегда выделяется очень насыщенной и своеобразный программой. Например, в прошлом году изюминкой акции была премьера томского фильма „Купон на измену“ с Денисом Шведовым, снятый нашей продюсерской командой CAST production». В этом году будет спец- показ лучших короткометражек, снятых за последние полтора года томскими кинематографистами, будет и премьерный показ хоррора «Тонкий человек» наших коллег из кинокомпании «Белый Ворон», - рассказал руководитель акции в Томске Евгений Жуков.

Акция стартует в 14.00 в «Точке кипения» (пр. Ленина 26, 2-й этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации. Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь же.

Тэги/темы: