Томский губернатор возглавил наблюдательные советы ТГУ и ТПУ

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин избран председателем наблюдательных советов Томского государственного университета и Томского политехнического университета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова.

Новые составы набсоветов утвердил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Заседания обновленных советов состоялись в представительстве Томской области при правительстве РФ в Москве 7 и 11 декабря (ТПУ и ТГУ соответственно).

Алексей Севостьянов напомнил, что наблюдательные советы в томских национальных исследовательских университетах созданы в 2014 году одновременно с началом участия ТГУ и ТПУ в федеральном проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности ведущих вузов России.

Ранее набсовет ТГУ возглавлял выпускник вуза, полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх. Набсовет ТПУ со дня основания возглавлял Сергей Жвачкин.

«У томской высшей школы есть ряд неоспоримых конкурентных преимуществ, и одно из главных — интеграция науки с реальным сектором экономики. По составу обновленных наблюдательных советов ТГУ и ТПУ это отчетливо видно. В такой компании нам будет проще решать главную задачу региона — создание в Томске одного из мировых научно-образовательных центров», — процитировал губернатора Алексей Севостьянов.

Комментируя избрание на пост председателя наблюдательных советов университетов, С.Жвачкин подчеркнул, что оценивает это не как регалию, а как обязанность и ответственность.

«Задача губернатора такого региона как Томская область — быть лоббистом научно-образовательного комплекса, который является главной движущей силой Томска. Готов к этой работе вместе с руководителями министерства науки и высшего образования страны и ведущих российских госкорпораций, которые вошли в наблюдательные советы ТГУ и ТПУ. Для меня это не регалия, а ответственность», — добавил Сергей Жвачкин.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. ТГУ занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим годом.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов ТПУ занимает восьмое место, поднявшись на две строчки по сравнению с предыдущим годом.

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