Около 30 катков заработают в Томске к Новому году

12 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

На новогодних праздниках томичи смогут посетить 27 ледовых катков и 8 лыжных баз. Сейчас в завершающей стадии подготовка четырех главных катков города: в переулке Томском, на озере Мавлюкеевском (пер. Буяновский, 3а), на Белом озере и в сквере студенческих отрядов. Ледовый каток в Городском саду уже начал свою работу.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день в Томске уже работают 8 лыжных баз и открыты ледовые катки в районах города:

на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гв. дивизии, 20/1);

в Городском саду (ул. Герцена, 6);

в Академгородке — хоккейная коробка детского клуба «Кибальчиш» (пр. Академический, 1/1);

на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7);

в Сосновом бору (ул. Кутузова, 1б).

Также покататься можно на ледовых площадках у спортшкол:

№4 (ул. Говорова, 36);

№3 (ул. К.Маркса, 50);

лицея №7 (ул. Интернационалистов, 12);

лицея № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30);

ТУСУРа (ул. Лыткина, 18).

Кроме того, томичи могут посещать катки районного значения на ул.Нефтяной, 5 а, ул. Энергетиков, 6, Иркутский тракт, 158/1, ул. Ивановского, 9/2, ул. Герасименко, 1/20 стр.1. Посещение всех городских катков со своими коньками — бесплатное.

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