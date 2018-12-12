Около 30 катков заработают в Томске к Новому году
На новогодних праздниках томичи смогут посетить 27 ледовых катков и 8 лыжных баз. Сейчас в завершающей стадии подготовка четырех главных катков города: в переулке Томском, на озере Мавлюкеевском (пер. Буяновский, 3а), на Белом озере и в сквере студенческих отрядов. Ледовый каток в Городском саду уже начал свою работу.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день в Томске уже работают 8 лыжных баз и открыты ледовые катки в районах города:
- на стадионе «Буревестник» (ул. 19-й Гв. дивизии, 20/1);
- в Городском саду (ул. Герцена, 6);
- в Академгородке — хоккейная коробка детского клуба «Кибальчиш» (пр. Академический, 1/1);
- на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7);
- в Сосновом бору (ул. Кутузова, 1б).
Также покататься можно на ледовых площадках у спортшкол:
- №4 (ул. Говорова, 36);
- №3 (ул. К.Маркса, 50);
- лицея №7 (ул. Интернационалистов, 12);
- лицея № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30);
- ТУСУРа (ул. Лыткина, 18).
Кроме того, томичи могут посещать катки районного значения на ул.Нефтяной, 5 а, ул. Энергетиков, 6, Иркутский тракт, 158/1, ул. Ивановского, 9/2, ул. Герасименко, 1/20 стр.1. Посещение всех городских катков со своими коньками — бесплатное.