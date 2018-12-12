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Около 30 катков заработают в Томске к Новому году

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На новогодних праздниках томичи смогут посетить 27 ледовых катков и 8 лыжных баз. Сейчас в завершающей стадии подготовка четырех главных катков города: в переулке Томском, на озере Мавлюкеевском (пер. Буяновский, 3а), на Белом озере и в сквере студенческих отрядов. Ледовый каток в Городском саду уже начал свою работу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на сегодняшний день в Томске уже работают 8 лыжных баз и открыты ледовые катки в районах города:

Также покататься можно на ледовых площадках у спортшкол:

Кроме того, томичи могут посещать катки районного значения на ул.Нефтяной, 5 а, ул. Энергетиков, 6, Иркутский тракт, 158/1, ул. Ивановского, 9/2, ул. Герасименко, 1/20 стр.1. Посещение всех городских катков со своими коньками — бесплатное.

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