Томичей приглашают на фильм о ленинградском дизайне времен СССР

Сегодня, 12 декабря, в 19.00 в «Точке кипения-Томск» состоится спецпоказ документального фильма «Техническая эстетика», который посвящен Ленинградской школе дизайна, сообщает пресс-служба ТГУ.

Героями фильма стали как ветераны советских конструкторских бюро, сотрудники ВНИИТЭ и образовательных учреждений, так и современные дизайнеры, которые перенимают опыт своих коллег и достигают успехов на международном уровне.

Команда проекта вместе с героями фильма уже несколько лет изучает дизайн-код России и акцентирует внимание на локальных и знаковых дизайн-школах страны. Фильм создан при поддержке Томского государственного университета и Сибирского центра дизайна.

«Первый фильм этого цикла вышел в 2017 году и был посвящен промышленному дизайну советского периода с акцентом на Урал, его томичи посмотрели в июне на форуме Siberian Industrial Design Days. Второй фильм будет уже о ленинградском дизайне: предметном, транспортном и другом. Советская школа дизайна была сильной благодаря ВНИИТЭ, и мы бы хотели, чтобы опыт предыдущих поколений помогал современным дизайнерам создавать проекты, не уступающие зарубежным», — рассказывает Мила Аксёненко, замдиректора Сибирского центра дизайна, организатора показа в Томске.

Показ бесплатный, но нужна обязательная регистрация по ссылке.

Тэги/темы: