Томские специалисты создали прибор для оценки состояния плода

Томская компания «Диагностика+» разработала фетальный монитор — устройство для мониторинга витальных функций плода и оценки функционального состояния в период внутриутробного развития, сообщает региональный инновационный портал.

На основе анализа сердцебиения рассчитываются интегральные показатели, по которым врач может сделать выводы о состоянии плода. Исследование производится беременной самостоятельно и длится около 40 минут: женщина закрепляет устройство на животе с помощью эластичной ленты, в ходе исследования данные передаются на смартфон пациентки. Мобильное приложение позволяет получать заключение в виде pdf-файла, который можно отправить врачу по электронной почте или в мессенджере. Доктор, получив необходимую информацию в виде набора индексов, может дать рекомендации: не беспокоиться и продолжать наблюдение дома или приехать в больницу.

Стоимость прибора — 32 тысячи рублей, в то время как британский фетальный монитор Monica с похожими функциями стоит 1,92 миллиона рублей.

Устройство в процессе работы не излучает ультразвуковых волн и поэтому не имеет ограничений в применении. Кроме того, передача данных на смартфон осуществляется по Bluetooth-каналу, мощность электромагнитного излучения которого значительно меньше мощности излучения сотовой сети.

«Мы не добавляем энергетического воздействия, то есть не нарушаем электромагнитную экологию плода и женщины», — подчеркнул директор ООО «Диагностика+» Артем Буреев.

Однако фетальный монитор не предназначен для самостоятельного приобретения: беременная женщина получает его в медицинском учреждении на ограниченный период. Устройство применяется с 28-32-й недели беременности и может использоваться до момента родов.

«Это прибор для дистанционного наблюдения — чтобы женщине не нужно было ездить каждый день в больницу. Это особенно важно, если беременная из отдаленного района. Можно в любое время провести исследование, убедиться, что все в порядке», — говорит Артем Буреев.

Проверка устройства на практике идет уже больше года, в том числе в Центре перинатального здоровья Томска. Сейчас компания начинает коммерческое внедрение и готовится к медицинской регистрации изделия, чтобы оно могло применяться в профессиональной медицине.

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