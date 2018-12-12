В Томске двое грабителей с ножом забрали у владельца иномарку вместе с документами

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске двое уроженцев республики Хакассия угнали иномарку, угрожая владельцу ножом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошел на Московском тракте. Здесь к потерпевшему в машину подсели двое неизвестных. Угрожая предметом, походим на нож и применением насилия, злоумышленники потребовали отдать документы на автомобиль. Мужчина выполнил требование неизвестных, которые впоследствии скрылись на его машине.

Позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые молодые люди. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Похищенный автомобиль, стоимостью более 600000 рублей, изъят сотрудниками полиции.

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