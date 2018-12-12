В Томской области до 2024 года отремонтируют более 1300 километров дорог

12 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года Томская область планирует отремонтировать 1350 километров автодорог, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На дорожный ремонт в границах Томской агломерации было привлечено 1,355 млрд рублей из федерального бюджета, столько же составил консолидированный бюджет Томской области. С 2019 года стартует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем его финансирования из федерального, регионального и местных бюджетов до 2024 года составит не менее 22 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

До 2024 года при поддержке федерального центра по национальному проекту регион отремонтирует 382 километра улично-дорожной сети Томской агломерации — 142 километра в Томске и Северске и 240 километров региональных дорог в границах Томского района.

Кроме того, планируется привести в нормативное состояние 968 километров региональных дорог на территории всей области, в том числе с применением новых материалов и технологий. Также в планах внедрить в Томске интеллектуальную транспортную систему управления дорожным движением, установить 6 пунктов весогабаритного контроля и 31 стационарную камеру фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В целом, к концу реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля протяженности автотрасс, соответствующих нормативному состоянию, на территории Томской агломерации должна составить не менее 85 %, на территории всего региона — не менее 50 %.

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