Томичи запишут аудиоспектакли для слепых и слабовидящих детей

12 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба конкурса «Живая классика»

Томские участники конкурса «Живая классика» запишут аудиоспектакли для слепых и слабовидящих детей. Соответствующий социальный проект возглавляют суперфиналистка «Живой классики» Варвара Яковлева и победитель московского конкурса Фёдор Лысиков, сообщают организаторы.

«Я незрячий с рождения. Когда я учился в начальной школе, ещё не было таких технологий, как сейчас, я вырос на аудиокассетах. Хотя сегодня практически любые книги доступны для всех в электронном формате, есть автоматическое озвучивание текстов, всё равно это не может заменить живой речи. То, что мы придумали – это интересный проект. Когда ты читаешь книгу, тебе всё равно хочется её озвучить, так что это будет полезно и интересно для всех участников. К тому же это новые знакомства, диалог между разными детьми», – комментирует соорганизатор проекта Федор Лысиков.

«Мы, участники «Живой классики», будем приходить в школы к незрячим детям и рассказывать о наших любимых книгах, а учащиеся выберут, какая из описанных нами книг представляет для всех них больший интерес», — отмечает Варвара Яковлева.

Любая коррекционная школа III-IV вида, вне зависимости от того, в каком городе она находится, может принять участие в проекте. Для этого необходимо оставить заявку по форме.

Всего планируется записать около 70 аудиоспектаклей. Помощь в записи окажет генеральный спонсор проекта.

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