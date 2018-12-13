Томские маршрутники хотят поднять цены на проезд до 30 рублей и установить вечерний тариф

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: Владимир Дударев

Томский автотранспортный союз предложил увеличить существующий тариф на проезд до 30 рублей и 25 рублей для пенсионеров, а также установить вечерний тариф в 35 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«В качестве одного из главных оснований для повышения размера оплаты проезда перевозчики указывают необходимость оснащения автобусов тахографами (это предусмотрено федеральным законодательством), кроме того увеличилась стоимость расходных материалов и ГСМ. Так для оборудования тахографом одной единицы транспорта и обеспечения его работы, по информации перевозчиков, необходимо свыше 70 тыс. рублей в год. Соответственно, для оснащения 30 автобусов потребуется 2 млн 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Накануне в департаменте городского хозяйства состоялась встреча сотрудников администрации и представителей маршрутного бизнеса. Участники обсудили вопросы, касающиеся изменения тарифа на проезд, в том числе, в вечернее время. Также речь шла об обязательном введении безналичной оплаты и возможности появления в Томске единого проездного билета на все виды пассажирского транспорта.

«Вопрос о пересмотре тарифа на проезд в Томске не рассматривался в течение двух лет. За этот период серьезно изменилось действующее законодательство, в том числе, по пассажироперевозкам в общественном транспорте, требования к подвижному составу и его оборудованию, меняется налоговое законодательство. Все изменения рассматриваются в комплексе в рамках действующей инфляции и будут учитываться при расчете экономически-обоснованного тарифа по всем видам транспорта. Администрация Томска в числе основных требований к перевозчикам оставляет сохранение льготных условий на проезд ряда категорий горожан — пенсионеров, ветеранов, тружеников тыла и других», — отметил начальник управления муниципального заказа и тарифной политики Андрей Комогорцев.

В свою очередь специалисты управления пояснили, что размер оплаты для томичей должен быть справедливым и экономически обоснованным, и установленный тариф будет обязывать перевозчиков улучшить показатели эффективности и качества своей работы.

Начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев отметил, что при заключении действующих муниципальных контрактов перевозчики выполнили требования администрации Томска — обновили подвижной состав, оборудовали голосовые информаторы в салонах автобусов, уменьшили время ожидания транспорта на остановках. Он также указал на снижение количества обращений горожан по вопросам качества работы маршрутных автобусов.

«Мэром Томска Иваном Кляйном перед нами поставлена задача — максимально учесть интересы горожан, пользующихся услугами общественного транспорта. Сегодня мы обсуждает предложения перевозчиков и вопрос введения вечернего тарифа, который инициировали сами томичи. Приоритетным для нас остается мнение горожан», — сообщил вице-мэр Владимир Брюханцев.

Тэги/темы: