В Томске состоится премьера фильма Дарьи Жук «Хрусталь»

13 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 19 декабря, в кинотеатре «Киномакс» (ул. Розы Люксембург, 73) томичам представят фильм-участник 62-го Международного кинофестиваля в Лондоне (2018) комедийную драму Дарьи Жук «Хрусталь».

Сюжет строится вокруг безработной девушки Вели, которая мечтает уехать в Америку. Она покупает поддельную справку с места работы, чтобы получить желанную визу. Вроде бы ее мечта оказывается в пределах досягаемости… Пока Веля не осознает, что американское посольство собирается звонить по «липовому» номеру, чтобы получить подтверждение от ее работодателя.

«Веля — это мое альтер эго, — говорит режиссер Дарья Жук, впервые уехавшая в Америку в 16 лет. — У меня много общего с этой девушкой, хотя я не такая смелая. Я бы никогда не поехала в Хрустальный, а осталась бы дома и продумала всю эту ситуацию иначе. При этом, хоть действие и происходит в 90-е, Веля — очень современный персонаж. Она гораздо ближе к нынешнему поколению, которое считает, что мир крутится вокруг них, которое живет в ощущении собственной особенности. Да, ей должны, мир ей должен. Она, может быть, немного наивная, но 20 лет назад меня окружали именно такие люди: так вышло, что они появились значительно раньше своего времени, общество за ними не успевает».

Фильм «Хрусталь» снят целиком в Белоруссии — в Минске и на территории хрустального завода в Борисове. Лента стала самым кассовым независимым проектом в кинопрокате за всю новейшую историю Беларуси.

Фильм Дарьи Жук был удостоен главных наград МКФ в Одессе и Алматы, фестивалей «Окно в Европу» (Выборг), «Меридианы Тихого» (Владивосток), Bridge of Arts (Ростов-на-Дону), а также принял участие более чем в 20 международных киносмотрах в США, Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Швеции, Норвегии, Ирландии, Словении, Греции, Латвии и Египте.

Начало сеанса в 19.00, билеты можно купить по ссылке.

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