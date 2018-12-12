Томские полицейские вывели детей из горящего дома

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские помогли детям и взрослым эвакуироваться из горящего дома ну Иркутском тракте, 134, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.00 в субботу, 8 декабря. Во время патрулирования полицейские увидели дым, идущий из окна 4 этажа. Стражи порядка передали информацию в дежурную часть УГИБДД и выдвинулись на место возгорания.

"На месте происшествия полицейские установили, что квартира находится в третьем подъезде многоквартирного дома. Войдя в задымленный подъезд жилового дома, инспекторы ДПС начали продвигаться к очагу возгорания. В одной из квартир находились пожилая женщина с ребенком, которые из-за едкого дыма не могли самостоятельно эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Лейтенанта полиции Вячеслав Лещик незамедлительно вывел пенсионерку с внучкой на улицу на безопасное расстояние, а капитан Михаил Пастеров обнаружил этажом выше мужчину с двумя детьми, которые также нуждались в помощи.

"Подхватив одного ребенка на руки, все благополучно выбрались из задымленного помещения", - говорится в сообщении.

Удостоверившись, что в задымленном доме более не осталось людей и домашних животных, полицейские вышли на улицу. Всего из подъезда было эвакуировано 10 человек. Вскоре на место пожара прибыл наряд противопожарной службы, который приступил к тушению возгорания.

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