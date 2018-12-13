Четырехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа в Томске

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: Область здоровья

Вчера вечером, 12 декабря, в Томске из окна 9 этажа выпал 4-летний ребенок. Сейчас он находится в больнице, сообщает «Область здоровья».

Вызов о падении ребенка поступил в 17.12. В 17.19 реанимационная бригада скорой медицинской помощи уже была на месте происшествия.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы скорой помощи. По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Сегодня мальчик уже будет переведен из реанимационного в травматологическое отделение больницы», — отметил Андрей Караваев.

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