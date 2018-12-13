Комары, переносящие опасные заболевания, расширяют ареал обитания в сибирских лесах — томские ученые

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Филиал Паразитологического общества при РАН появился в Томске, он займется выявлением и исследованием новых видов паразитов, сообщает агентство новостей "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Томского госуниверситета.

В состав новой структуры вошли эксперты Биологического института (БИ) ТГУ, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области, Томской ветеринарной лаборатории, Института мониторинга климатических и экологических проблем сибирского отделения РАН.

«Создание филиала Паразитологического общества продиктовано необходимостью — в связи с глобальным изменением климата, происходит расширение ареала некоторых организмов, ранее не способных выживать на территории Западной Сибири», — цитирует пресс-служба председателя филиала, заведующую кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасию Симакову.

Так, ученые заявляют о расширении ареала некоторых видов малярийных комаров — они достаточно быстро продвигаются на северо-восток, отдельных особей обнаруживают даже в Якутии.

«Кроме того, происходит изменение фауны так называемых лесных комаров в пользу теплолюбивых видов, которые могут быть переносчиками нетипичных для региона опасных инфекционных и инвазионных заболеваний человека и животных», — говорится в пресс-релизе.

В последние годы в Томской области выявили несколько случаев дирофиляриоза, заражение которым происходит при укусе комаров. Черви, переносчиками которых являются кровососущие насекомые, передаются человеку, и с током крови дирофилярии могут быть занесены в различные органы и ткани, например, под кожу спины или живота, в глаза.

Еще одной проблемой, которой будут заниматься эксперты — изучение паразитов, появляющихся на территории Западной Сибири и адаптирующихся к представителям местной фауны, а также новых путей их передачи.

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