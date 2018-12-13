«Старые» новогодние елки в Томской области отправят на корм коровам

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

С 9 января по 1 февраля 2019 года в Томске организуют сбор и вывоз отслуживших деревьев в рамках проекта «Ёлка для буренки». Новогодние ёлки и другие деревья отправят на переработку для создания витаминной подкормки коровам фермерского хозяйства в поселке Мирном.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, от томичей требуется только оставить новогодние деревья рядом с мусорными контейнерами. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, торгующие на елочных базарах, могут самостоятельно вывезти непроданные ели и пихты на территорию фермерского хозяйства.

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