Томичи услышат новогоднюю песню, записанную звездами «Дорожного радио»

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2018 // Фото: Youtube.com

Во вторник, 11 декабря, в эфире «Дорожного радио» состоялась премьера песни с символичным названием «Новый год», которую в канун главного праздника специально для слушателей исполнили популярные артисты.

В создании новогодней композиции приняли участие одни из самых ярких звёзд «Дорожного радио»: Игорь Николаев, Катя Лель, Александр Маршал, Наташа Королёва, Денис Клявер и Виктор Рыбин. По приглашению радиостанции они собрались в студии, чтобы записать совместный праздничный трек.

Видеоверсию песни можно посмотреть ниже.

Видео: «Дорожное радио»

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