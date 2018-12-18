В Томске у здания Еврейского культурного центра завершены наружные работы (ФОТО)

18 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Беляева

Все наружные отделочные работы у здания Еврейского культурного центра в Томске завершены. Сейчас прокладываются инженерные коммуникации и ведется внутренняя отделка, сообщил раввин Томской хоральной синагоги Леви Каминецкий.

Открытие еврейского культурного центра, строительством которого занимается ООО «Страйк», запланировано на начало нового учебного года. Возведение здания, расположенного рядом с хоральной синагогой (ул. Розы Люксембург, 38\1), несколько раз переносилось: летом 2016 года на территории стройки были обнаружены археологические находки, после чего производились спасательные раскопки и получение разрешающих документов от администрации города.

«Мы начали строить в ноябре прошлого года, до этого начало работы откладывались по разным причинам. Также есть много ограничений, связанных с возведением зданий в центре города, но работы идут быстрыми темпами, мы заранее запланировали открытие к началу будущего учебного года, поэтому ориентируемся на конец августа или начало сентября», — прокомментировал ход строительства раввин Томской области Леви Каминецкий.

У центра будет много любопытных решений: уличная терраса, музей, библиотека. Это здание разрабатывалось совместно с томскими архитекторами. Еврейский культурный центр будет многофункциональным зданием. В нем разместится Дом еврейской молодежи, музей еврейской культуры, будут проводиться культурные и образовательные программы, откроются детские кружки для разных возрастных групп и курсы по ивриту и английскому языку.

Фото: Ульяна Беляева

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