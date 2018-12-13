Количество «горячих линий» 8-800 в Томской области выросло в 2 раза

13 декабря 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

С начала 2018 года количество клиентов «МегаФона», использующих услугу «8-800», выросло более чем в 2 раза.

По сравнению с началом 2018 года количество B2B-клиентов «МегаФона», использующих услугу 8-800, как в Сибири, так в Томской области, увеличилось более чем в 2 раза. При этом более 30% пользователей сервиса приходится на соседний Новосибирск, где традиционно располагаются крупные региональные компании, представительства российских и международных компаний.

Услуга «8-800» позволяет компаниям и организациям использовать номер в формате 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ для организации входящих и исходящих звонков, причем звонок на такой номер для любого российского абонента будет абсолютно бесплатным. Номера в формате 8-800 широко используются клиентами, бизнес которых охватывает свыше одного региона – это транспортные компании, розничные сети, интернет-магазины и т.п.

«Как показывает опыт наших клиентов, наличие бесплатного номера 8-800 примерно на 15-20% увеличивает количество входящих звонков потенциальных клиентов. Более того, такой сервис позволяет компаниям с разветвленной структурой организовать единую точку входа, когда отдел продаж, сервиса, рекламы, бухгалтерии доступен по единому запоминающемуся номеру», – прокомментировал директор Томского отделения «МегаФона» Андрей КИМ.

Всего за 2018 год через номера 8-800 сибирских клиентов прошло 4 млн. звонков. Самым активным месяцем по количеству минут стал август, а «месяцем тишины» - июнь, когда бизнес-активность традиционно снижается.

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