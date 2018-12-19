Лидеры томского предпринимательства получили заслуженные награды

19 декабря 2018 / Томская торгово-промышленная палата / Фото: Томская торгово-промышленная палата

В минувший вторник, 11 декабря, в томском Доме Ученых состоялась торжественная церемония награждения лучших предпринимателей региона.

Победителей областного конкурса «Лидеры томского предпринимательства» среди субъектов МСП чествовали представители региональной и городской администрации, Томской торгово-промышленной палаты, бизнес-омбудсмен и эксперт школы востоковедения.

Церемонию предваряла панельная дискуссия «Международные вызовы томского бизнеса», в которой приняли участие эксперты ТПП РФ, школы востоковедения НИУ ВШЭ МГУ и Фонда развития Евразийского сотрудничества. После насыщенного и содержательного разговора замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин поприветствовал победителей конкурса от имени губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Таким образом был дан старт яркой церемонии награждения лидеров томского предпринимательства.

Один за другим на сцену за своими заслуженными призами поднимались представители ООО «ПК МИОН», победившего в номинации «Бизнес-прорыв», «Бренд года» ООО «Колпашевский рыбозавод». В номинации «Бизнес-леди» победа досталась ООО «Здоровье». Приз за «Внедрение инноваций» достался ООО «Амбит». ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» взяло номинацию «История успеха».

Также свои награды получили представители малых и средних предприятий, активно продвигающие бренд Томской области за рубежом. Лучшими экспортерами признаны ООО «Энбисис», ООО «ЭлсиТ», ООО «Элком+» и ООО «Торговый дом «Томсккабель». Награды представителям компаний-победителей вручил Юрий Гурдин.

Однако организаторы не ограничились одним только награждением. Гостей и участников мероприятия, приуроченного к 200-летию со дня рождения Карла Маркса и 150-летию его великого труда «Капитал», порадовала отличная музыка в исполнении известных томских коллективов. Кроме того, собравшиеся могли принять участие в конкурсах и выиграть настоящие акции PayPal, НОВАТЭК и FORD от Томского Филиала БКС Премьер, призы от Операционного офиса «Томский» Новосибирского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выступивших партнерами конкурса. Своеобразной «вишенкой» стала выставка томского филиала ЦБ РФ «Деньги и денежные суррогаты», добавившая позитива и без того приятному событию.

Конкурс «Лидеры томского предпринимательства», организованный администрацией Томской области и Союз «Томская торгово-промышленная палата» при поддержке НО «Фонд развития бизнеса», проводится в Томской области с 2004 года.

Награду победителям вручали заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Михайлович Гурдин, заместитель мэра Томска по экономическому развитию и инновациям Михаил Аркадьевич Ратнер, президент Томской ТПП Марина Александровна Ускова, советник Президента ТПП РФ по международными вопросам Георгий Георгиевич Петров, эксперт школы востоковедения НИУ ВШЭ МГУ Целуйко Максим Сергеевич и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Анатольевич Падерин.

Фото: Томская торгово-промышленная палата

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