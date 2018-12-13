Томская структура Росатома получила контракт на разработку технологии демонтажа уран-графитовых реакторов

13 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОДЦ УГР, входит в «Росатом») получило контракт «Росатома» на разработку технологии демонтажа уран-графитовых реакторов (УГР) для их последующей ликвидации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

ОДЦ УГР (ЗАТО «Северск», Томская область) получил контракт по итогам открытого конкурса, в котором также участвовало ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК, Железногорск, Красноярский край).

При начальной цене контракта в 55,5 млн рублей ОДЦ УГР предложил выполнить работы за 53,4 млн рублей.

В аукционной документации отмечается, что реакторы типа РБМК, АМБ и ЭГП-6 необходимо выводить из эксплуатации через ликвидацию, однако, практический опыт работ по ликвидации УГР или демонтажа кладки таких реакторов отсутствует.

ОДЦ УГР имеет опыт вывода УГР из эксплуатации, но посредством захоронения на месте. Компания демонтировала обеспечивающие системы и оборудование за исключением самой реакторной установки, затем бетонировала помещение и подреакторное пространство, заполняла пространство возле реактора барьерными материалами на основе глины. Наземная часть помещения демонтировалась, над реактором создавался экран, препятствующий попаданию вовнутрь осадков.

Теперь же компания разработает способ демонтажа элементов кладки, а также металлоконструкций реакторов, расположенных между верхней биологической защитой и графитовой кладкой. Кроме того ОДЦ УГР доработает существующий робототехнический комплекс, расширив его функциональные возможности для дистанционного демонтажа элементов металлоконструкций и графитовой кладки реактора.

Также победителю тендера предстоит разработать методы сортировки графитовых радиоактивных отходов и методы паспортизации установок, содержащих такие отходы.

Все работы необходимо выполнить с 30 мая 2019 года до 30 ноября 2020 года.

АО «ОДЦ УГР» является предприятием дивизиона заключительной стадии жизненного цикла ГК «Росатом». Основным направлением его работы является вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии. В частности, предприятие занимается разработкой и внедрением технологий безопасного вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения радиоактивных отходов.

Тэги/темы: