Томские следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна девятого этажа

14 декабря 2018 / Томский Обзор

В Томске проводится проверка по факту падения четырехлетнего мальчика из окна квартиры на на девятом этаже, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

«По предварительным данным, 12 декабря 2018 года в вечернее время четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома в Ленинском районе Томска. Ребенок госпитализирован в детскую больницу скорой помощи», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что выпавший из окна ребенок находится в травматологическом отделении больницы.

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