В Томске разработали сервис для проверки легальности такси

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2018 // Фото: Проверкатакси70.рф

Приложение, которое позволяет проверить наличие у приехавшего на вызов такси разрешения на перевозку, разработала компания «Элекард-Мед» по заказу администрации Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проверить легальность работы такси можно с помощью сервиса проверкатакси70.рф и checktaxi70.ru. Для этого необходимо ввести в специальное поле госномер автомобиля — система выдаст ответ, есть ли у этого такси разрешение на перевозку. Здесь же по ссылкам можно скачать мобильную версию сервиса — приложения для iOS и Android.

«Пассажир, получив ответ, сам определяет, доверять ли свою жизнь нелегальному таксисту. Наша разработка — это возможность отсечь нелегалов и повысить безопасность пассажиров», — отметил председатель областного комитета по лицензированию Александр Деев.

При выявлении нелегальных такси можно обратиться в областной комитет по лицензированию можно по телефонам 527-103, 528-121.

На 1 декабря 2018 года в Томске и Томском районе таксисты выполнили 17 млн перевозок. В регионе выдано 15 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажи легковыми такси, действует более 2 тыс.

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