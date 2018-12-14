Завтра в Томске стартует «Zообарахолка»

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2018 // Фото: Vk.com/zoo.sale70

В субботу и воскресенье, 15 и 16 декабря, в Томске пройдет шестая «Zообарахолка». Мероприятие будет проходить в формате гаражной распродажи, на которой гости смогут приобрести полезные вещи по низкой цене.

Как уточняют организаторы в группе мероприятия ВКонтакте, на ярмарке будут представлены различные товары: одежда, бытовая техника, канцелярия, всё для дома, детей и животных, hand made. Параллельно желающие смогут сфотографироваться с волонтерами, выпить чаю с вкусным угощением от организаторов, посетить мастер-классы и поучаствовать в бесплатной лотерее. Вырученные деньги пойдут на питание, лечение, стерилизацию животных. Многим четвероногим требуются дорогостоящие операции.

Каждый желающий может принести в подарок для животных корма, наполнители, игрушки, газеты и все, в чем нуждаются бездомные собаки и кошки.

Первая «Zообарахолка» прошла в Томске в декабре 2017.

Мероприятие пройдет в ТЦ «Статус» (пл.Батенькова, 2, 3-й этаж).





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