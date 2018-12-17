Томские предприниматели приняли участие в бизнес-форумах в рамках программы «Томск — месторождение успеха»

17 декабря 2018 / Партнерский материал / Фото: Фонд развития бизнеса

Ежегодно Фонд развития бизнеса в рамках программы «Томск – месторождение успеха» направляет группы предпринимателей на межрегиональные бизнес-форумы, олимпиады, конференции.

В 2018 году благодаря участию в программе «Томск – месторождение успеха» 6 человек посетили X международный форум «Алтай. Точки роста - 2018», г. Белокуриха, 5 человек посетили международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса», г. Красноярск и два человека – федеральный молодежный форум «Слет успешных предпринимателей», г. Тюмень.

Что дает участие в подобных мероприятиях? И стоит ли их посещать? Наш ответ – однозначно да! Ведь такие масштабные форумы собирают тысячи участников с разных уголков России и других стран, приглашаются эксперты высочайшего уровня, проходит масса образовательных мероприятий, нетворкинга, экспертных оценок. Кроме этого, в рамках форумов проходят конкурсы проектов, где победители получают гранты в размере 100 000, 200 000, 300 000 тысяч рублей.

Вот несколько отзывов участников бизнес-форумов 2018:

«Благодаря экспертам и участникам удалось выявить слабые места в своем бизнес-проекте и скорректировать дальнейший курс развития, появилась четкая и последовательная стратегия дальнейших действий. Были получены ценнейшие знания по постановке речи и голоса, проработаны важные моменты в публичных выступлениях. Получилось найти людей для дальнейшего сотрудничества . Ещё я получила огромный заряд вдохновения и энергии для новых свершений!».

Сегеева Екатерина, форум «Алтай. Точки роста - 2018»

«На форум я приехала с одним проектом, защитила совершенно другой. Расширился круг общения, у нас была дружная и отзывчивая дружина «Ты-предприниматель».

Сама атмосфера форума «ТИМ Бирюса 2018» была космической, невероятный драйв, каждый человек, который был там, вкладывал себя на 100% во все, что бы он не делал. Большое спасибо Фонду за предложение поехать на форум!»

Остроумова Татьяна, форум «ТИМ «Бирюса»

«…одним из ярких событий был нетворкинг. За одну минуту ты должен познакомиться с человеком. Сделать так, чтобы он тебя запомнил. Рассказать, чем ты можешь быть ему полезен. Неповторимая атмосфера. Я получила очень много полезных контактов. Кроме того, удалось найти потенциальных клиентов. Самое большое достижение - это знакомство с ребятами из Опоры России г. г. Новосибирск. За то короткое время, что мы провели на СУП, мы успели стать друзьями. Кроме того, в данный момент мы продолжаем общаться и планируем работу над общим крупным проектом».

Круглова Анна, «Слет успешных предпринимателей»

Если и Вы хотите попасть в состав делегации на подобные мероприятия, следите за новостями программы «Томск – месторождение успеха» на сайте lidertomsk.ru.

Все подробности можно узнать по телефону: (3822) 902-984

Тэги/темы: