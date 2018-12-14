Лекция Дмитрия Абрамова о сторителлинге состоится в пространстве «Эндорфин» 19 декабря

14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива Дмитрия Абрамова

В пространстве «Эндорфин» 19 декабря в рамках образовательной программы Urban Media School состоится лекция Дмитрия Абрамова «Сторителлинг. Как и зачем рассказывать о себе и своих проектах».

За последние несколько лет сторителлинг стал трендом, обязательным условием успеха. Умение рассказывать истории помогает донести ценность проекта до различных групп аудитории. Историю проще запомнить, нежели набор фактов и цифр. За каждым успешным брендом, компанией стоит история. И от того, насколько хорошо авторы ее доносят, зависит успех проекта.

Вместе с куратором образовательных форматов CreativeMornings Moscow и PechaKucha Moscow Дмитрием Абрамовым обсудим главные принципы сторителлинга и разберем истории разных компаний и проектов, которые привлекли внимание миллионов и помогли их создателям решить поставленные задачи.

Дмитрий Абрамов — куратор образовательных проектов, один из организаторов международных форматов — PechaKucha Moscow и CreativeMornings Moscow. Родился и вырос в Сибири. Учился на теплоэнергетическом факультете в Томском политехническом университете. С 2004 по 2010 год работал ведущим эфира на «Радио Сибирь» в Томске. С 2010 года живет в Москве. Три года работал редактором и координатором партнерских проектов в образовательном проекте «Теории и практики». Два года работал руководителем специальных проектов в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и директором по развитию онлайн-школы городских предпринимателей Vector. Три года работал руководителем проектов в «Сбербанке».

Пространство «Эндорфин» — новая кофейня и площадка для проведения городских событий на Ленина, 95. На 150 кв. метрах здесь разместились два зала: в одном находится кафе, второй, малый зал, рассчитан на проведение различных мероприятий: выставок, лекций, творческих встреч и др.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию.

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