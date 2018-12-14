В следующем году дорожный фонд Томской области составит почти 5,5 миллиарда рублей

14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С учетом нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и продолжения областной программы ремонта городских и сельских дорог бюджет дорожного фонда Томской области в 2019 году увеличится на 1,317 миллиарда рублей и составит 5,428 миллиарда, собщает пресс-служба обладминистрации.

В 2019 году Томская область планирует отремонтировать 20 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 112,6 км, в том числе 60 км — в границах Томской агломерации (Томск — Северск — Томский район). Также в региональный паспорт нацпроекта включены участки автотрасс в Шегарском, Кривошеинском, Чаинском, Парабельском, Первомайском и Асиновском районах.



В следующем году начнутся строительство подъезда к терминалу томского аэропорта Богашево с остановочными и парковочными площадками и реконструкция дороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок на участке 30 — 45 км.



В свою очередь заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный подчеркнул, что регион ведет переговоры с Минтрансом о дальнейшем федеральном финансировании строительства транспортной развязки вблизи Коларовского тракта, которая разгрузит автомобильный поток в южной части областного центра, облегчит движение через Мокрушинский и Степановский железнодорожный переезды. В этом году в строительство нового транспортного объекта в Томске инвестировано 300 миллионов рублей из федерального бюджета.



Также, сообщил Игорь Шатурный, в 2019 году областная власть планирует приступить к подготовке проектно-сметной документации строительства автомобильной дороги Томск — Тайга (этот проект Томская область реализует совместно с Кемеровской). Проектирование автодороги оценивается в 127 миллионов рублей, и его первый этап — инженерные изыскания — близится к завершению.

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