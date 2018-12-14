В Томском госуниверситете пройдет суд над роботом

В понедельник, 17 декабря, в зале судебных заседаний 4 корпуса ТГУ (ул. Московский тракт, 8, ауд. 105) состоится суд над машиной с автопилотом, которая покалечила человека, сообщает пресс-служба вуза.

Участники в игровом формате судебного процесса обсудят все «за» и «против» в ситуации, которую создал робот: из-за сбоя в работе машины пострадал человек.

Начало в 18.00, поучаствовать в процессе может абсолютно каждый.

Первый в России игровой суд над роботом состоялся 30 марта 2018 года

По всем вопросам обращаться к Алине Шуваловой, event-менеджеру ИТБИ ТГУ, тел. 783-750.

Тэги/темы: