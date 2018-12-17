Томская сеть гастрономов «Радуга Вкуса» закрывается

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Не так давно в Томске начали закрываться гастрономы сети «Радуга вкуса». Этот процесс предваряло сокращение ассортимента на полках магазинов.

Еще летом 2018 года дела компании, казалось, шли удачно: в июле был открыт гастроном в поселке Апрель, а в августе новый гастроном запущен в Северске. К ноябрю этого года сеть насчитывала 22 магазина формата «шаговой доступности», большая часть которых располагалась в жилых микрорайонах Томска. Также гастрономы открывались в отдаленных частях Томского района в селе Богашево, поселках Аэропорт и Копылово.

В конце ноября жители Томска стали сообщать о закрытии гастрономов «Радуга вкуса» и отсутствии большей части ассортимента в работающих магазинах. Некоторые покупатели задавали вопросы о дальнейшей судьбе магазинов в официальной группе ВКонтакте, но комментария от представителей сети не последовало. С начала декабря закрытия магазинов стали массовыми, а контрагенты компании получили информацию о полном прекращении деятельности сети гастрономов.

«Моя мама проработала там много лет. Она должна была выйти в тот день на смену в 15:00, а ей позвонила управляющая примерно в 12 часов и сказала, чтоб на работу не приходила: магазин закрыли. Почему работникам сообщили об этом в последний момент — непонятно. Официально трудоустроены все были только на 4 часа, думаю, что выдадут только белую часть зарплаты. Пока выплатили только аванс за ноябрь», — прокомментировала закрытие магазина «Радуга вкуса» на ул. Говорова, 86 дочь одной из сотрудниц, пожелавшая остаться анонимной.

По неподтвержденным данным, на месте закрывшихся точек планировалось открытие магазинов сети «Ярче». В свою очередь специалист по коммуникациям «КДВ групп» Неля Костяева опровергла эту информацию, по меньшей мере, относительно двух адресов: в поселке Аэропорт и на пр. Фрунзе. На момент обращения в компании затруднились предоставить информацию по другим точкам.

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