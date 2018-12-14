В Томске откроется Центр европейской фотографии

В четверг, 20 декабря, в «Точке кипения-Томск» состоится открытие Центра европейской фотографии на базе Высшей школы журналистики ТГУ.

В рамках открытия пройдет студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD, сообщают организаторы. Гостям представят работы лучших молодых фотодокументалистов страны и свежие фотоистории из разных городов России.

Участников ждут мастер-классы по технике фотографии и психологии визуальных искусств от трех экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ганновера.

Перед гостями выступят:

Елена Аносова — неоднократный победитель конкурса «Молодые фотографы России», призёр всемирного конкурса World Press Photo, автор шести персональных выставок;

Мария Гельман — победительница конкурса Leica Oskar Barnack Award Newcomer, Istanbul Photo Awards, Andrei Stenin International Photo Contest. Автор публикаций в National Geographic, Lenta.ru, Afisha.Daily, ТакиеДела;

Эмиль Дуке — фотодокументалист из Германии, автор фотоисторий из Сибири, опубликованных в «Washington Post» (Америка), «Neue Zuercher Zeitung» (Швейцария), «La Repubblica» (Италия), «deVolkskrant» (Нидерланды) и др.

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