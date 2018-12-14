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В Томске откроется Центр европейской фотографии

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В четверг, 20 декабря, в «Точке кипения-Томск» состоится открытие Центра европейской фотографии на базе Высшей школы журналистики ТГУ.

В рамках открытия пройдет студенческий фестиваль фотографии и дизайна PHD, сообщают организаторы. Гостям представят работы лучших молодых фотодокументалистов страны и свежие фотоистории из разных городов России.

Участников ждут мастер-классы по технике фотографии и психологии визуальных искусств от трех экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ганновера.

Перед гостями выступят:

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