У томичей появилась возможность увидеть «Локоны кивающей девушки» (ФОТО)

14 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В преддверии Нового года в Ботаническом саду Томского госуниверситета традиционно распускаются орхидеи. В ближайшие две недели во время экскурсий посетители смогут увидеть цветение миниатюрных представителей этого семейства, таких как ванда Кристансона, лудизия разноцветная, скурченник поникающий, который еще называют «Локонами кивающей девушки», и другие экспонаты коллекции, сообщает пресс-служба вуза.

«Самые маленькие орхидеи нашей экспозиции — скрученник и ванда, диаметр их цветов около одного сантиметра. Для сравнения, самые крупные цветы в нашей коллекции у каттлеи — их величина достигает 15 сантиметров. Родиной скрученника поникающего является Северная Америка, а ванды — Вьетнам. В это году она радует нас уже вторым цветением. Бутоны у этой орхидеи распускаются почти одновременно, пышность ванды Кристансона создает не величина цветов, а их количество», — говорит сотрудник СибБС, заведующая экскурсионным бюро Анастасия Войцеховская.

Помимо этого в Ботаническом саду сейчас можно полюбоваться на болотную орхидею и скрученник поникший, который имеет второе название — «Локоны кивающей девушки». Цветы этого растения наклоняются вниз, словно кивают.

Одним из наиболее интересных экземпляров является «драгоценная» орхидея — лудизия разноцветная. Статус драгоценной она получила за тонкий аромат, тонкие изящные цветки и листья с бархатистой поверхностью. В природных условиях лудизия встречается во влажных тропиках Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайланда и Суматры.

Во время экскурсии в Ботсаду можно увидеть цветение 50 сортов орхидей: цимбидиума, гастролихуса, каттлеи, бамшмачков и орхидей-бабочек, которые являются одними из самых популярных представителей этого семейства, и многих других.

Добавим, что коллекция Ботанического сада насчитывает около 400 сортов и видов орхидей. Она расширяется за счет привезенных экземпляров и благодаря селекционной работе ученых СибБС. В лаборатории физиологии и биотехнологии растений с 1993 года ведутся исследования по клональному и семенному размножению тропических и субтропических орхидей в условиях in vitro. Одна из последних разработок биотехнологов СибБС — это гибрид тропической орхидеи, полученный в результате двух видов — фаленопсиса приятного и фаленопсиса гибридного (сорт «Pink Stripe»). Окраска нового гибрида напоминает цветущую яблоню, поэтому новый сорт получил название «Яблоневый цвет».

Увидеть цветение орхидей Ботанического сада ТГУ можно до конца декабря, обратившись в экскурсионное бюро по телефону 8 (3822) 52-98-16.

Фото: архив СибБС ТГУ

Тэги/темы: