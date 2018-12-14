В Томске открывается выставка «Новый год в советской семье»

14 декабря 2018 / Томский Обзор

Завтра, 15 декабря, в Музее деревянного зодчества (пр. Кирова, 7) откроется выставка «Новый год в советской семье». Посетители музея смогут увидеть елочные украшения и игрушки, открытки, статуэтки, посуду и другие предметы, в годы СССР сопровождавшие праздник в каждом доме, сообщает пресс-служба мэрии.

Все экспонаты принадлежат частной коллекции томички Лидии Бондаревой-Цайзер. Это антикварные елочные игрушки из ваты и стекла с 30-х по 80-е годы прошлого столетия, раритетные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, советские новогодние открытки. Атмосферу Нового года в СССР на выставке дополнит праздничный стол, сервированный посудой и вазами 50-60-х годов XX века.

«Коллекции, которая будет представлена в музее, больше 40 лет. Многие выставленные экспонаты больше нигде нельзя увидеть: это редкие приобретенные на антикварных аукционах и отреставрированные игрушки. Будут представлены и елочные украшения, сохранившиеся в нашей семье. Ценность этих предметов невозможно оценить - она измеряется не деньгами, а памятью и нашими чувствами. И мне хотелось бы, чтобы каждый, кто побывает на выставке, смог на машине времени вернуться в новогоднюю атмосферу советского времени и ощутить это настроение праздника и чуда», - комментирует Лидия Бондарева-Цайзер.

Все посетители выставки смогут сделать фотографии на фоне накрытого стола, у новогодней елки, с представленными на экспозиции игрушками и статуэтками.

Выставка продлится в Музее деревянного зодчества в течение месяца, до 13 января. Музей открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной в понедельник.

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