Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском - источник
Два человека получили травмы в результате паления вертолета Ми-8 под Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.
«По предварительным данным, травмы получили два человека, остальным медпомощь не требуется», — сказал источник.
«Вертолет готовился совершить посадку, однако, по всей видимости, в виду сложных метеоусловий посадка произошла жестко, вертолет опрокинулся на бок», — сказал источник.
Он сообщил, что на борту вертолета были нефтяники-вахтовики.
Ранее об инциденте «Интерфаксу» сообщил другой информированный источник. «Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился», — сказал собеседник агентства.
Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.