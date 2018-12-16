Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском - источник

16 декабря 2018 / Томский Обзор

Два человека получили травмы в результате паления вертолета Ми-8 под Томском, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

«По предварительным данным, травмы получили два человека, остальным медпомощь не требуется», — сказал источник.

«Вертолет готовился совершить посадку, однако, по всей видимости, в виду сложных метеоусловий посадка произошла жестко, вертолет опрокинулся на бок», — сказал источник.

Он сообщил, что на борту вертолета были нефтяники-вахтовики.

Ранее об инциденте «Интерфаксу» сообщил другой информированный источник. «Во время выполнения маневров в районе площадке Кедровка вертолет совершил жесткую посадку, завалился на бок и разрушился», — сказал собеседник агентства.

Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.

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