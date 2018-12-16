Упавший в Томской области вертолет перевозил нефтяников с месторождения индийской ONGC - источник
16 декабря 2018 / Томский Обзор
Вертолет Ми-8, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy (принадлежит индийской ONGC Videsh).
Ранее в МЧС сообщили, что в результате авиапроисшествия легко ранены три человека. Вертолет перевозил вахтовиков — 22 человека — из села Каргосок. Также на борту было три члена экипажа. Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси и он завалился на бок.
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