Упавший в Томской области вертолет перевозил нефтяников с месторождения индийской ONGC - источник

16 декабря 2018 / Томский Обзор

Вертолет Ми-8, упавший в воскресенье в Томской области, перевозил нефтяников с Майского нефтяного месторождения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

Майское месторождение разрабатывает компания Imperial Energy (принадлежит индийской ONGC Videsh).

Ранее в МЧС сообщили, что в результате авиапроисшествия легко ранены три человека. Вертолет перевозил вахтовиков — 22 человека — из села Каргосок. Также на борту было три члена экипажа. Ми-8 совершил жесткую посадку на вертолетной площадке промзоны города Кедровый в Томской области. При этом у вертолета сломалось шасси и он завалился на бок.

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