Два человека госпитализированы после жесткой посадки вертолета в Томской области - транспортная прокуратура

16 декабря 2018 / Томский Обзор

Медики госпитализировали двух пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в городе Кедровый Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

«На борту вертолета находилось 22 человек, двое госпитализированы. По данному факту томская транспортная прокуратура проводит проверку», — сказала О.Горбунова агентству «Интерфакс-Сибирь».

Ранее в МЧС сообщили, что в Томской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который летел с из месторождения Майское Каргасокского района в город Кедровый. По данным ведомства три человека получили травмы.

Тэги/темы: