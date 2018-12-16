В результате аварии вертолета в Томской области пострадали пять человек

16 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

По уточненной информации, в результате аварии вертолета Ми-8 в Томской области пострадали пять человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации Кедрового.

«Им пока оказывается помощь. Один из пострадавших точно не нуждается в госпитализации, у него легкий порез», — пояснил сотрудник муниципалитета.

Он также сообщил, что все пять пострадавших — жители Сибири: три человека из Томска, один из Новосибирска, еще один — из города Кедровый.

Позднее в Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что госпитализированы три человека

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