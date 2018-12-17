В Томске наградили лучших ледяных скульпторов (ФОТО)

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Беляева

В минувшую пятницу, 14 декабря, в Томске на пл.Ново-Соборной подвели итоги V фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск», посвященного теме «Зимняя фантазия».

Как сообщает пресс-служба мэрии, В течение недели 30 команд лучших скульпторов из 8 стран мира работали над созданием ледяных фигур на площади Ново-Соборной. В результате гран-при конкурса было присуждено скульптуре под названием «Развлечение барышней с попугаями» «Ледяных скульпторов» из Китая.

Лауреатами 3 степени стали команда из Минска «Рыбаки» с работой «Русалка», томская команда «Кеть» со скульптурой «На Родину» и «Кузбасские Йети» из Кемерово с работой «Призыв зимы».

Лауреатами 2 степени стали «Золотые крылья» из Якутска, вырезавшие «Северную звезду» и команда из Малайзии «Лицом к лицу» с работой «Красота искусства».

Лауреатом 1 степени по решению жюри стала скульптура под названием «Зимние покатушки или миньоны в Томске», мастеров из Чебоксар команды «Айсберг». Эта команда уже дважды становилась победителями «Хрустального Томска».

Из рук мэра Томска авторы лучших работ получили дипломы победителей, памятные подарки и денежные призы. Остальные участники также получили дипломы.

Фото: Ульяна Беляева

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