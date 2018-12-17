В Томске зажгли главную городскую ёлку (ФОТО)

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Беляева

В минувшую пятницу, 14 декабря, в Томске на пл.Ново-Соборной прошел большой праздник «Елка 2018. Томск встречает Новый Год!». Томичей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В момент торжественного зажжения главной елки города на фонтане был запущен холодный фейерверк и пневмо-салют. На Ново-Соборной собрались сотни семей из Томска и пригорода. Гости праздника увидели выступление «Большого новогоднего хора», номера танцевальных коллективов и барабанщиков. На большом экране возле сцены шла трансляция марафон видео-поздравлений.

Далее на сцену вышли лучшие коллективы Томска с вокальными и танцевальными номерами. Также гости праздника посмотрели шоу с участием спортсменов и акробатов города. Завершился праздник большой дискотекой и световым шоу на главной сцене.

Фото: Ульяна Беляева

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