Трех пострадавших при аварии Ми-8 под Томском доставят в областной центр

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2018 // Фото: Okb.tomsk.ru

Санавиация доставит в Томскую областную клиническую больницу трех пострадавших при жесткой посадке вертолета в городе Кедровый, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики обладминистрации Алексея Севостьянова.

По его данным, в аварии пострадали пять человек: двое из Томска, а также жители Новосибирска, Колпашева и Кедрового, в том числе одна женщина. Им оказали помощь врачи стационара Бакчарской районной больницы, который располагается в Кедровом.

«Пострадавший из Кедрового отпущен домой, томич с легкими травмами будет отправлен домой работодателем. Пострадавший томич средней степени тяжести будет транспортирован санавиацией в нейрохирургическое отделение Томской областной клинической больницы (ОКБ). Вместе с ним в ОКБ для дообследования и медицинского наблюдения будут доставлены жительница города Колпашево и житель Новосибирска», — сказал Алексей Севостьянов.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки Ми-8 под Томском пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Погибших нет.

Вертолет с большой силой ударился о землю, подломил стойку шасси и завалился на бок. Всего на борту находилось 25 человек.

Город Кедровый находится в 480 км к западу от Томска, его население составляет 2 тыс. 24 человека.

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