Пожарные эвакуировали 6 человек из горящего дома в Томске

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера утром, 16 декабря, в Томске загорелся 5-этажный кирпичный дом по ул.Усова, 44, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.17. К приезду пожарных шел дым из окна 2 этажа, был задымлен подъезд. По лестничным маршам пожарные эвакуировали с верхних этажей 6 человек.

В результате в 4 подъезде на 2 этаже в однокомнатной квартире в комнате 4х4 метра обгорели диван, стол и шкаф на общей площади 4 кв.метра. Закоптились стены квартиры.

Причина пожара устанавливается.

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