Вылет рейса из Томска в Стрежевой задерживается из-за метели в пункте прибытия
17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Плохие метеоусловия в аэропорту города Стрежевой Томской области стали причиной задержки вылета рейса из Томска, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную воздушной гавани регионального центра.
«Вылет рейса УТ 57 авиакомпании „Турухан“ задерживается в связи с метелью в аэропорту Стрежевого», — сказал представитель аэропорта.
Так, рейс должен был состояться 08:55 (04:55 мск), планируемое время вылета — 12:00 (08:00 мск).
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