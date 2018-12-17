Вылет рейса из Томска в Стрежевой задерживается из-за метели в пункте прибытия

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Плохие метеоусловия в аэропорту города Стрежевой Томской области стали причиной задержки вылета рейса из Томска, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную воздушной гавани регионального центра.

«Вылет рейса УТ 57 авиакомпании „Турухан“ задерживается в связи с метелью в аэропорту Стрежевого», — сказал представитель аэропорта.

Так, рейс должен был состояться 08:55 (04:55 мск), планируемое время вылета — 12:00 (08:00 мск).

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