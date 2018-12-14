На трассе под Томском иномарка столкнулась с двумя авто и ограждением

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 16 декабря, на трассе Томск — «Новый мост» — Зоркальцево столкнулись Toyota Cresta. Suzuki Cultus и ВАЗ-21213, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.20 на 9 километре дороги. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota при обгоне допустил столкновение с попутным ВАЗом. После иномарка продолжила движение и столкнулась с металлическим ограждением. Продолжив движение Toyota врезалась во встречный Suzuki.

В результате происшествия травмирован 46-летний пассажир автомобиля Suzuki.

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