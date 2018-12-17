Плохая погода и резкое изменение направления ветра могли привести к жесткой посадке вертолета в Томской области

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томская транспортная прокуратура рассматривает две основные версии причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в городе Кедровый, в результате которой пострадали пять человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время рассматриваются версии неблагоприятных погодных условий и географических условий: из-за особенностей местности ветер мог резко измениться и повлиять на приземление вертолета», — сказал представитель томской транспортной прокуратуры.

Он подчеркнул, что к настоящему времени технических неисправностей у вертолета не выявлено.

Как сообщалось, в воскресенье в результате жесткой посадки Ми-8 в городе Кедровый в Томской области пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Погибших нет.

Вертолет с большой силой ударился о землю, подломил стойку шасси и завалился на бок.

Воздушное судно перевозило вахтовиков с Майского месторождения, которое разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh. Всего на борту находилось 25 человек.

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