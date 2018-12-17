В Томске открылся магазин для коллекционеров
17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/itcmarka
В минувшую пятницу, 14 декабря, в Томске открылся салон сети «Коллекционер» (пр.Ленина, 97а), сообщается в группе РусМарка «ВКонтакте».
В новом магазине можно купить почтовые марки со всего мира, маркированные открытки, жетоны, значки, монеты, а также наборы в художественных обложках и филателистические принадлежности.
Специалисты магазина проконсультируют каждого и помогут подобрать продукцию по индивидуальным заказам.
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