Ространснадзор выявил нарушения в ходе внеплановых проверок томских автобусных перевозчиков

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2018 // Фото: Владимир Дударев

Госавтодорнадзор (входит в Ространснадзор) выявил ряд нарушений в работе операторов городских автобусных маршрутов в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Серия внеплановых проверок началась во второй половине ноября и завершилась в середине декабря. В частности, проверки проходили в компаниях «Союз Автотранс» (оператор маршрутов NN5, 10, 12, 20, 31), «Аня» (маршруты N22, 30/33), «Трансавто» (маршрут N2), «Перевозчик» (маршрут N26) и «Мотодор» (маршрут N25/52).

Большинство нарушений у всех операторов касались исполнения требований к проведению обязательных предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, требований к форме ведения журналов медосмотров и техосмотров. В ряде случаев нарушались требования по контролю оператора маршрута за безопасной эксплуатацией автобусов, нарушались сроки сверок сведений о ДТП с ГИБДД.

Все нарушения перевозчики обязаны устранить к середине января 2019 года.

Внеплановые проверки Ространснадзора прошли на фоне обращения в мэрию Томска аффилированного с «Союз Автотрансом» рекламного агентства с просьбой увеличить тарифы на проезд в автобусах в 1,67 раза. Одним из главных оснований для повышения размера оплаты проезда перевозчики указали необходимость оснащения автобусов тахографами. Кроме того увеличилась стоимость расходных материалов и горюче-смазочных материалов.

Администрация Томска два года назад провела аукционы на право работы на городских маршрутах на период до конца 2019 года. Заключенные контракты прописывали обязанность перевозчиков обновить подвижной состав, объявлять остановки, соблюдать расписание, а также ежедневно мыть автобусы и организовать работу кондукторов, причем, особо оговаривалась их форменная одежда и внешний вид. Администрация Томска сообщала в пресс-релизе со ссылкой на вице-мэра Владимира Брюханцева, что «перевозчики выполнили требования администрации Томска — обновили подвижной состав, оборудовали голосовые информаторы в салонах автобусов, уменьшили время ожидания транспорта на остановках».

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