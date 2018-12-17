Пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставили в Томск

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Вертолетом санавиации трое пострадавших — жители Томска, Новосибирска и Колпашева — доставлены в Томск. На вертолетной площадке их уже ждал реанимобиль, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Условия транспортировки авиатранспортом сопоставимы с условиями реанимобиля. Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет проводить мониторинг всех систем жизнеобеспечения организма, а при необходимости — кардиостимуляцию», — отметил заведующий отделением санавиации Томской областной клинической больницы Сергей Моторин.

По информации врачей, состояние шока у пострадавших купировано. Один из доставленных находится в состоянии средней степени тяжести, еще один человек нуждается в оперативном лечении. По итогам диагностических исследований специалисты ОКБ разработают план дальнейшего лечения и реабилитации пострадавших.

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Ельцовская», выполнявший рейс с нефтяного месторождения Майского Каргасокского района Томской области до города Кедрового, вчера, 16 декабря, совершил жесткую посадку на вертолетной площадке «Промзона города Кедровый». В авиапроисшествии пострадали пять человек, двое пациентов с легкими травмами после оказания медицинской помощи отпущены 16 декабря. Среди троих пострадавших, отправленных вертолетом санавиации в Томск, у двоих легкие травмы, у одного томича — средней степени тяжести.

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