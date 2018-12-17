Ресурс жестко приземлившегося в Томской области вертолета подходил к концу

17 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вертолет Ми-8, при жесткой посадке которого в городе Кедровый Томской области пострадали, по разным данным, пять или шесть человек, имел бортовой номер RA-22649, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на компанию Imperial Energy, сотрудников которой перевозило воздушное судно.

По данным сайта russianplanes.net, вертолет Ми-8 с номером RA-22649 был выпущен 30 октября 1980 года, свой первый полет совершил уже на следующий день.

Указанный на сайте ресурс для данного воздушного судна составляет 40 лет. Таким образом, до его окончания борту оставалось почти два года. При этом сертификат летной годности у вертолета был до 13 ноября 2020 года.

Изначально вертолет эксплуатировало Восточно-Сибирское управление гражданской авиации, в 1992 году борт перешел авиакомпании «Югорскавиа», в конце 2003 года был продан неизвестной авиакомпании, а спустя год перепродан неизвестной украинской авиакомпании.

В 2007 году вертолет вернулся в Россию и вошел в парк авиакомпании НАПО-Авиатранс, а в 2009 году его эксплуатацией занялась авиакомпания «Ельцовка».

В воскресенье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Кедровый в Томской области. Изначально сообщалось, что пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы. Погибших нет.

Вертолет с большой силой ударился о землю, подломил стойку шасси и завалился на бок.

По версии транспортной прокуратуры, инцидент мог произойти из-за плохой погоды или сильного ветра.

Воздушное судно перевозило вахтовиков с Майского месторождения, которое разрабатывает компания Imperial Energy, принадлежащая индийской ONGC Videsh. Всего на борту находилось 25 человек.

В понедельник компания сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что травмы получили шестеро пассажиров.

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