Томский «Центр корпоративной медицины» намерен приобрести клиники в Чехии

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

ООО «Центр корпоративной медицины» (базируется в Томске) планирует в 2019 году приобрести несколько клиник в Чехии и открыть офис в Малайзии, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Антипова.

«Покупка медицинского бизнеса — это сложный процесс, он требует серьезной проработки. Этот вопрос мы планируем закрыть в 2019 году», — сказал Сергей Антипов, пояснив, что речь идет о покупке клиник, которые занимаются проведением периодических медицинских осмотров.

К уже работающим офисам медцентра в Норвегии, Вьетнаме, Азербайджане и Казахстане добавится еще один — в Малайзии.

«Одним из тактических направлений развития нашей компании является выход за пределы Российской Федерации. В следующем году мы планируем увеличить свое присутствие на территории Юго-Восточной Азии, а именно — открыть офис в Малайзии. Это государство, где работает большое количество нефтяных компаний, кроме того, оно расположено рядом с Сингапуром и Индонезией, эти территории мы также планируем охватить», — отметил Сергей Антипов.

Центр корпоративной медицины базируется в Томской области и с 2004 года специализируется на оказании медуслуг в промышленности (нефте-, газо- и горнодобывающей, также оказывает услуги судоходным и авиапредприятиям). Компания работает в Норвегии, Вьетнаме, Азербайджане, Казахстане и 14 регионах России.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 90% ЦКМ принадлежит Сергей Антипову.

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